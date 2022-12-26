FETÖ’cü Enes Kanter Papa’ya diz çöküp yalvardı! Başkan Erdoğan’ı şikayet etti

YUNAN DİREĞİNE SARILDI

ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter Freedom, Yunanistan'dan paylaşım yaptı. Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.