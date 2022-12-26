FETÖ'cü Enes Kanter Papa'ya diz çöküp yalvardı! Başkan Erdoğan'ı şikayet etti
ABD ve Yunan televizyonlarına çıkarak Başkan Erdoğan düşmanlığı yapan FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez de Papa'ya yalvardı. Daha önce Ağlama Duvarı'nda poz veren ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Kanter, Papa'ya da şikayet etti. Türkiye düşmanı FETÖ'cü Kanter, "Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor." şeklinde skandal sözler sarf etti.
FETÖ'cü Enes Kanter, Vatikan'ın davetlisi olarak Papa'yla görüştü. Türkiye'yi şikayet eden FETÖ'cü Kanter, "Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi.
PAPA'YA YALVARDI
Twitter'dan Papa'yla gerçekleştirdiği kısa diyaloğu yayınlayan FETÖ'cü Kanter, "Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" diyerek yalvardı.
Papa ise Kanter'e, "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" dedi.
YUNAN DİREĞİNE SARILDI
ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Enes Kanter Freedom, Yunanistan'dan paylaşım yaptı. Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.
Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.
"ERDOĞAN, PUTİN'İN NATO'DAKİ TRUVA ATI"
Yunanistan'da katıldığı bir programda, Yunan televizyonuna da röportaj veren Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan çılgın bir diktatör ve Putin'in NATO'daki 'truva atı" demişti.
AĞLAMA DUVARINA DA GİTTİ
Enes Kanter Ağustos ayında Kudüs'e gitti, Ağlama Duvarı'nda görüntü verdi. Taşların arasına dilek kağıdı bıraktı Ağlama Duvarı'nda çeşitli pozlar veren Kanter, taşların arasına bir de dilek kağıdı bıraktı.
Öte yandan geziyi izleyen Hindistan medyasına göre Enes Kanter Freedom, İsrailli yetkililer tarafından karşılandı. Times of India'nın haberinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği ABD vatandaşı Kanter, 'İçten bir Müslüman-Yahudi' olarak tanımlandı.
Kanter'in sıkı bir İsrail destekçisi olduğu vurgulanan haberde, Ağlama Duvarı çevresine geldiğinde uzun boylu FETÖ'cünün şöyle dediği aktarıldı:
"Buradayken hislerimi kelimelerle ifade etmek zor. Burası şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer."
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