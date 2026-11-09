İzmir'de fabrika patlaması! Vali Elban açıkladı: 10 ölü, 15 yaralıdan 4'ünün durumu ağır
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı 10'a yükseldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, hastanelerde 15 yaralının bulunduğunu, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Enkaz altında olabileceği değerlendirilen 4 işçiyi arama çalışmaları sürerken, patlamanın kazan değişimi sırasında düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.