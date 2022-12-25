25 Aralık 2022, Pazar
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ABD’de KAR fırtınası alarmı! Hayat durdu
Amerika Birleşik Devletleri'nde, soğuk hava ve kar fırtınaları sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Uzmanlar eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların 200 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor.