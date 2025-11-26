26 Kasım 2025, Çarşamba

Eski donanma subayından nefes kesen helikopter fotoğrafı

Eski donanma subayından nefes kesen helikopter fotoğrafı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 18:21
Hindistan’da eski donanma subayı Navtej Singh, askeri helikopterde 20 bin fit yükseklikte ve saatte 740 kilometre hızla esen rüzgara karşı fotoğraf çekti. Singh, rüzgarın yüzüne çarpan etkisini ve çekim sırasında yaşadığı zorluğu sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın çekildiği anı “Fırtınayla mücadele eden küçük bir nokta gibi hissettiriyor” sözleriyle anlatan Singh, nefes almak ve kamerayı sabit tutmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Bu eşsiz anlar sosyal medyada viral oldu.
