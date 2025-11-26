Washington’da 2 Ulusal Muhafız vuruldu!

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN