Washington’da 2 Ulusal Muhafız vuruldu!

Giriş: 26.11.2025 23:31
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
