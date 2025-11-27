Trump politikaları ABD’yi iç çatışmaya mı sürüklüyor?

27 Kasım 2025, Perşembe

ABD’nin Başkenti Washingon’da 2 ulusal güvenlik askerinin vurularak öldürülmesi ülkede infiale yol açarken ABD Başkanı Trump’ın sert açıklaması dikkat çekti. Olay sonrasında bölgeden haber peş peşe gelirken konu A Haber’de masaya yatırıldı. A Haber canlı yayına bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Trump’ın göreve geldiği andan bu yana uyguladığı politikalarla ülkede artan gerilime dikkat çekti.
