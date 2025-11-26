Maduro’dan sert mesaj: “Gerekirse canımızı feda ederiz”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Simon Bolivar’ın kılıcını kuşanarak ABD’ye sert mesaj verdi. Maduro, ülkesini emperyalist tehditlerden korumaya hazır olduklarını vurgularken, sivil, asker veya siyasetçi hiç kimsenin bahane üretemeyeceğini söyledi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik suçlamalarını da kınayan lider, “Ulusumuzun muhteşem bir çaba ve fedakarlık istediği bir dönemde her vatandaş sorumludur” dedi. Maduro, ülkenin varoluş mücadelesinde kararlılık mesajı verdi.

