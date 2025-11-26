AB Komisyonu: “Ukrayna için Rusya’nın planı, büyük güç düzeninin ilk adımı”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda Ukrayna’ya yönelik barış planını değerlendirdi. Von der Leyen, Rusya’nın herhangi bir barış anlaşmasını haritaları yeniden çizmek için bir adım olarak gördüğünü söyledi. Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerine sınırlama getirilemeyeceğini vurgulayan Von der Leyen, sınırların zorla değiştirilemeyeceğini ve Avrupa’nın bu konuda kararlı olması gerektiğini belirtti. Avrupa’nın Ukrayna’ya mali destek sağlaması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, Avrupa’nın yalnız olduğuna da dikkat çekti. Parlamenterlerden bazıları ise planı “teslimiyet ve ihanete dayalı” olarak nitelendirdi.

