Trump’tan Beyaz Saray yakınındaki saldırıya sert tepki: “Saldırgan en ağır bedeli ödeyecek”

Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Afganistan uyruklu şüphelinin ülkeye girişinden Biden yönetimini sorumlu tutan Trump, başkentte güvenliğin artırılması için 500 ek muhafız görevlendirilmesi talimatı verdi.

