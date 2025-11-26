Saldırganın yakalanma anları A Haber’de!

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump da konuya ilişkin "Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek" dedi. Saldırı anına ilişkin ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı.