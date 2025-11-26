26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı
İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı saldırı başlattı

İsrail, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 16:53
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Shin Bet ve Sınır Muhafızları güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehri ve çevresinde yeni saldırı başlattığı ifade edildi. Saldırıların, Ocak ayında başlatılan ve Filistin topraklarında on binlerce kişiyi yerinden eden "Demir Duvar" operasyonundan farklı olduğu belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı saldırı başlattı
Ukrayna için Rusya’nın planı, büyük güç düzeninin ilk adımı
“Ukrayna için Rusya’nın planı, büyük güç düzeninin ilk adımı”
İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı saldırı başlattı
İsrail, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı
Belçika’da grevin üçüncü gününde hayat durdu
Belçika'da grevin üçüncü gününde hayat durdu
İdlib’de mühimmat deposunda patlama
İdlib'de mühimmat deposunda patlama
Hong Kong’da alevlerle zorlu mücadele
Hong Kong'da alevlerle zorlu mücadele
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı ’’3+1’’ planı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ''3+1'' planı
Hong Kong’da gökdelen alevlere teslim oldu
Hong Kong'da gökdelen alevlere teslim oldu
Norveç’te yürek burkan Gazze etkinliği
Norveç’te yürek burkan “Gazze” etkinliği
Louvre soygunundaki son şüpheli yakalandı!
Louvre soygunundaki son şüpheli yakalandı!
Londra’da turist vergisi gündemde!
Londra'da turist vergisi gündemde!
Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç!
Rusya-Ukrayna barış planında yeni süreç!
Rusya korkusu! Yeni programa onay
Rusya korkusu! Yeni programa onay
Daha Fazla Video Göster