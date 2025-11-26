İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı saldırı başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Shin Bet ve Sınır Muhafızları güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehri ve çevresinde yeni saldırı başlattığı ifade edildi. Saldırıların, Ocak ayında başlatılan ve Filistin topraklarında on binlerce kişiyi yerinden eden "Demir Duvar" operasyonundan farklı olduğu belirtildi.

