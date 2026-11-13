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Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Çökme riski taşıyan binanın balkonlarına kalaslı destek
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Çökme riski taşıyan binanın balkonlarına kalaslı destek

İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı binada çökme endişesi yaşanıyor. Çökme riski taşıdığı öne sürülen binadaki iki dairenin balkonları tahta kalaslarla desteklenirken, mahalle sakinleri 5 aydır bu şekilde duran yapının her yağmurda parça parça döküldüğünü belirtti. Bir mahalle sakini binayı "Canlı tabut gibi" sözleriyle anlattı. Korkutan görüntüler dronla havadan kaydedildi.

Cengiz Han Erdoğan
Editör
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