Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Çökme riski taşıyan binanın balkonlarına kalaslı destek
İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı binada çökme endişesi yaşanıyor. Çökme riski taşıdığı öne sürülen binadaki iki dairenin balkonları tahta kalaslarla desteklenirken, mahalle sakinleri 5 aydır bu şekilde duran yapının her yağmurda parça parça döküldüğünü belirtti. Bir mahalle sakini binayı "Canlı tabut gibi" sözleriyle anlattı. Korkutan görüntüler dronla havadan kaydedildi.
Cengiz Han ErdoğanEditör
Cengiz Han Erdoğan ahaberinternet@ahaber.com.tr