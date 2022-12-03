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AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamasında uzlaştı! Rusya 5 Aralık’ta petrol satışını kesecek mi?

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 13:44
Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı. Rusya ise, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere 5 Aralık'tan itibaren petrol satmayacağını açıklamıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.
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