AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamasında uzlaştı! Rusya 5 Aralık’ta petrol satışını kesecek mi?

Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı. Rusya ise, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere 5 Aralık'tan itibaren petrol satmayacağını açıklamıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.

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