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A Haber Suriye sokaklarında! Esad’ın gidişi sonrası tarihi görüntüler

A Haber Suriye sokaklarında! Esad'ın gidişi sonrası tarihi görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.12.2024 07:10
Suriye'de yıllardır zulmün adı olan Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Beşar Esad, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu gelişme, Suriye halkı için hem bir dönüm noktası hem de umut dolu bir başlangıcı oldu. Sokaklara dökülen binlerce Suriyeli, ellerinde bayraklarla ve özgürlük şarkılarıyla şehir meydanlarını doldurdu. A Haber de Halep meydanlarına inerken Suriye halkının coşkulu tezahüratlarını ve havai fişeklerle yıllardır özlemini duyduğu özgürlüğü kutlamalarını görüntüledi. İşte o anlar...
A Haber Suriye sokaklarında! Esad’ın gidişi sonrası tarihi görüntüler
A Haber Suriye sokaklarında! Esad’ın gidişi sonrası tarihi görüntüler
A Haber Suriye sokaklarında! Esad'ın gidişi sonrası tarihi görüntüler
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