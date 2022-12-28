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2022 yılının en sarsıcı doğal afetleri! Deprem, sel, kasırga…

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 08:53
Depremler, sel ve heyelanlar, kasırgalar ve orman yangınları… Dünya,  her yıl olduğu gibi 2022'de de yıkıcı doğal afetlere sahne oldu. Küresel çapta binlerce can kaybına yol açan o felaketlerin en çarpıcı görüntülerini A Haber ekranlara taşıdı.
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