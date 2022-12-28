2022 yılının en sarsıcı doğal afetleri! Deprem, sel, kasırga…

Depremler, sel ve heyelanlar, kasırgalar ve orman yangınları… Dünya, her yıl olduğu gibi 2022'de de yıkıcı doğal afetlere sahne oldu. Küresel çapta binlerce can kaybına yol açan o felaketlerin en çarpıcı görüntülerini A Haber ekranlara taşıdı.

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