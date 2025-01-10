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atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’dan etkileyici tanıtım

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 15:33
Süreç Film imzalı yeni dizi Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.
atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’dan etkileyici tanıtım
Sustalı Ceylan’dan etkileyici tanıtım
Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım
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