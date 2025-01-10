10 Ocak 2025, Cuma
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atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'dan etkileyici tanıtım
Süreç Film imzalı yeni dizi Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.