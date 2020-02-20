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20.02.2020

Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | Kuruluş Osman son bölüm

Selcan Hatun, Balgay'ı zehirliyor! Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | Kuruluş Osman son bölüm
Selcan Hatun, Balgay'ı öldürebilecek mi? | Kuruluş Osman son bölüm
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