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Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında duygu dolu yüzleşme! Alaeddin Bey: Dilinden dökülenlere değil…

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Giriş: 27.12.2023 21:55
'Kuruluş Osman’ın 142. Bölümünde Gonca Hatun, Alaeddin Bey arasında duygu dolu yüzleşmeye sahne oldu. Gonca Hatun, Alaeddin Bey, karşı hislerinin olmadığını söyledi. “Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!” diyen Gonca Hatun’un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, “Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım.” dedi.

Kuruluş Osman'ın 142. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a olan sevdasını yüzüne karşı itiraf ederek kendisinden bir cevap bekledi.

Gonca Hatun, "Sen beni yanlış anlamışsın. Yüreğim, yüreğinle bir atar sanırsan yanılırsın. Benim sende gönlüm yoktur. Gayrı yoluma çıkma!" diyerek Alaeddin Bey'in yanından uzaklaşmak istedi.

Ancak bu beklenmedik itiraf karşısında Alaeddin Bey ise, duyduklarına inanamadı.

"Hayır! Anlamadım, dünden bugüne ne değişti? Hani sen bana sormuştun ya, bana güvenir misin diye… Ben sana güvenirim. Kendime güvendiğim kadar güvenirim sana. Bu sözlere inanmamı bekleme benden." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'un cevabının sebebini öğrenmek istese de beklediği cevabı alamadı.

Alaeddin Bey, kararlı bir şekilde Gonca Hatun'un karşısına dikilerek "Gözümün içine bakıp de bana. Senin bende gönlün yok mudur?" diye sordu.

"Zorlama, gayrı bir daha da karşıma çıkma!" diyen Gonca Hatun'un oradan ayrılmasına karşılık Alaeddin Bey, "Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inanırım." dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 142. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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