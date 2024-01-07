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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı izle | "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!"

Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı izle | "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!"

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Giriş: 07.01.2024 15:51
Güncelleme:07.01.2024 15:53
Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 143. bölüm fragmanı... Kuruluş Osman yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de.
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