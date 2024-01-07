Kuruluş Osman 143. bölüm 2. fragmanı izle | “Bir milletin talihi, bir milletin tarihi gayrı bana emanet!”

Kuruluş Osman 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Bir milletin talihi, bir milletin tarihi gayrı bana emanet!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 143. bölüm 2. fragmanı...