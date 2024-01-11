Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı izle | "Ne ezanımız susar ne sancağımız iner!”

Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına "Ne ezanımız susar ne sancağımız iner!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 144. bölüm fragmanı...