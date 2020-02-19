Osman Bey, Edebalı'yı kurtarıyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Moğollar, Edebalı'yı öldürmek istiyor! Osman Bey, Edebalı'yı kurtarıyor! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.