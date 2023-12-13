13 Aralık 2023, Çarşamba
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Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı
atv ekranında beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.
Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.
Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük dizi kanalı
Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.