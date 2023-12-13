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Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

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Giriş: 13.12.2023 16:12
Güncelleme:13.12.2023 16:13
atv ekranında beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük dizi kanalı

Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

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Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı
Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı
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