Kuruluş Osman 36. yeni bölüme damga vuran final sahnesi! Kulucahisar'a baskın

Kuruluş Osman 36. yeni bölümüyle milyonları etkilerken özellikle final sahnesi tüyleri diken diken etti. Yavlak Arslan’ın girişimiyle Nikola ile buluşması için düzenlenen toplantıya katılmayan ve hedefine Kulucahisar Kalesi’ni koyarak alplerini toplayan Osman Bey’i Bamsı Bey, Bala Hatun, Aygül Hatun ve Gencebey de yalnız bırakmadı. İşte milyonların göğsünü kabartan Kuruluş Osman 36. yeni bölüm final sahnesi...

Kulucahisar'ın yeniden fethi için Bizans askeri kılığında kalede bulunan Boran ve Göktuğ, askerler arasında karışıklık yaratıp Osman Bey'e avantaj sağlarken; kale kapısını açabilmek için insanüstü gayret gösteren Göktuğ'un defalarca kez yaralanmasına rağmen fethin yolunu açması tüyleri diken diken etti.

'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümü sosyal medyada büyük ilgi görürken, final sahnesi seyirciden tam not aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.