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Kuruluş Osman 36. yeni bölüm | Bala Hatun'dan Osman Bey'i sarsan karar!

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Giriş: 02.12.2020 23:00
Güncelleme:02.12.2020 23:02
Kuruluş Osman 36. yeni bölüm bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölümünde Bala Hatun, Osman Bey'e Targun Hatun'la ilgili topladığı bilgileri iletti ve beylik yolunda bir varise ihtiyacı olduğunu belirterek kendisine bizzat hatun bulacağını söyledi.

Bala Hatun, oba yolunda karşıladığı Osman Bey'e bir süredir takip ettiği Targun Hatun'un kaleye gittiği bilgisini verirken, Osman Bey "Yarın o kaleyi fethettiğimde içindeki bütün pislikler ortaya dökülecek. Sen merak etmeyesin" dedi.

Bala Hatun beylik yolunu açmak için gözyaşları içinde Osman Bey'e söylediği "Ve sonra… Bey olacaksın değil mi Osman? Senin bir vârise ihtiyacın var Osman. Sana vâris verecek bir hatuna ihtiyacın var. Artık vakti geldi Osman Bey. Kayı'nın selameti için kendine yeni bir hatun bulman gerektir. Sen bulmaz isen! Sen, beni kırmamak için tereddüt edersen, sana o hatunu ben bulacağım" sözleri Osman Bey'i yüreğinden vurdu.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak? Bala Hatun, Osman Bey'in kararına nasıl tepki verecek? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden nasıl kurtaracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman 36. yeni bölümde merakla beklenen yüzleşme! Osman Bey ve Targun Hatun karşı karşıya KURULUŞ OSMAN 36. YENİ BÖLÜMDE MERAKLA BEKLENEN YÜZLEŞME! OSMAN BEY VE TARGUN HATUN KARŞI KARŞIYA

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