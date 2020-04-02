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Kuruluş Osman 17. yeni bölüm | Sancak düştüğü yerden kalkacak!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 17. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın 17. yeni bölümünde "Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 17. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
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