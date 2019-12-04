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04.12.2019

Bala Hatun kaçırılıyor! | Kuruluş Osman 3. bölüm

Bala Hatun zor durumda! Bala Hatun kaçırılıyor! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 3. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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