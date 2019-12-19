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19.12.2019
Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman son fragman izle
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 6. yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 6. bölüm ilk fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Gün, hesap günüdür!" sözü dikkat çekiyor. İşte 25 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 6. bölümünün ilk tanıtım fragmanı...
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