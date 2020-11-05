Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman dizisinin 33. bölüm fragmanında "Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı...