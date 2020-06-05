Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle | VİDEO

Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 25. bölüm fragmanına Osman Bey'in "Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle | VİDEO