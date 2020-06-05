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Belli oldu! Ertuğrul Bey "Kuruluş Osman" dizine geliyor

TRT ekranında yayınlandığı dönemde ses getiren "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olarak ATV ekranında serüvenine "Kuruluş Osman" ismiyle çarşamba akşamları devam eden dizide sürpriz gelişme yaşandı. Dizinin takipçilerinin "Ertuğrul Gazi Kuruluş Osman dizisinde olacak mı? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine ne zaman katılacak?" soruları yanıt buldu.

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını ise Yeşilçam'ın usta isminin canlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:10
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Belli oldu! Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizine geliyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Haftalardır merakla beklenen soru yanıt buldu. Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Efsane karakteri Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak.

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Belli oldu! Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizine geliyor

Yayınladığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren ve final yapan efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Dizide Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu

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Belli oldu! Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizine geliyor
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Belli oldu! Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizine geliyor

ERTUĞRUL GAZİ DÖNÜYOR

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu.

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Belli oldu! Ertuğrul Bey Kuruluş Osman dizine geliyor

Ediz Hun'un yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.