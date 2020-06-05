ANA SAYFA
Belli oldu! Ertuğrul Bey "Kuruluş Osman" dizine geliyor
TRT ekranında yayınlandığı dönemde ses getiren "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olarak ATV ekranında serüvenine "Kuruluş Osman" ismiyle çarşamba akşamları devam eden dizide sürpriz gelişme yaşandı. Dizinin takipçilerinin "Ertuğrul Gazi Kuruluş Osman dizisinde olacak mı? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine ne zaman katılacak?" soruları yanıt buldu.
Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını ise Yeşilçam'ın usta isminin canlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:10
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17