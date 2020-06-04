Kuruluş Osman 24. son bölüm tek parça kesintisiz full video izle | 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi yayınlanan 24. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #ZaferMilletindir etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 24. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan "Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 10 Haziran 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi yayınlanan 23. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #ZaferMilletindir etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 24. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Öte yandan "Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 10 Haziran 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 24. SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nda yeni bir dönem!

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak? Tüm bu soruların yanıtı yayınlanan son bölmde yanıt buldu.

25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanıca sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz