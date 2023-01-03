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Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle | "Sen onurunu, gururunu kurtaracaksın diye; ben, beni sevmeyen insanlarla yaşayamam!"

Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle | "Sen onurunu, gururunu kurtaracaksın diye; ben, beni sevmeyen insanlarla yaşayamam!"

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Giriş: 03.01.2023 17:00
Güncelleme:03.01.2023 17:00
Kardeşlerim 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Sen onurunu, gururunu kurtaracaksın diye; ben, beni sevmeyen insanlarla yaşayamam!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 74. bölüm tanıtımı...
Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle
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