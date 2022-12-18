18 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 73. yeni bölüm fragmanı izle | "Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"

Kardeşlerim 73. yeni bölüm fragmanı izle | "Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2022 16:06
Güncelleme:18.12.2022 16:06
Kardeşlerim 73. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Kim olduğunu bulamamışsınız galiba" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 73. bölüm tanıtımı...
Kim olduğunu bulamamışsınız galiba
"Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"
Direkt kafana mı sıkayım?
"Direkt kafana mı sıkayım?"
Bana inanmıyorsun değil mi?
"Bana inanmıyorsun değil mi?"
’’Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!’’
''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!''
O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!
"O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!"
Bazı şeyler değişebilir
"Bazı şeyler değişebilir"
Bu sınıfı rapor edeceğim!
"Bu sınıfı rapor edeceğim!"
Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim
"Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim"
Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?
"Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"
Emel olmasaydı ikimiz de gidebilirdik
"Emel olmasaydı ikimiz de gidebilirdik"
Seni öldürürüm!
"Seni öldürürüm!"
İstanbul’dan gidecek miyiz?
"İstanbul'dan gidecek miyiz?"
Daha Fazla Video Göster