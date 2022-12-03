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Kardeşlerim 70. yeni bölüm fragmanı izle | ''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!''

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Giriş: 03.12.2022 16:54
Güncelleme:03.12.2022 16:54
Kardeşlerim 70. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına ''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!'' sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 70. bölüm tanıtımı...
’’Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!’’
''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!''
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