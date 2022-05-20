Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragman izle | "Seni çok seviyorum"

Kardeşlerim 53. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Seni çok seviyorum" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 53. bölüm 2. fragmanı...

"Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan!"

Eren kardeşler, Sevgi Teyze'nin parasını yerine koyabilmek için canla başla çalışmaya başlarlarken, Akif de düştüğü bataktan kurtulmak için Ataman Koleji'yle ilgili radikal bir karar alır. Şengül ve Orhan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler, Şengül'ün gergin ve mutsuz günler geçirmesine neden olur. Berk ve Doruk, kızlarla sürpriz bir iddiaya girerken; çocuklara kendini sevdirmeyi başaran Sevgi Teyze ise, kümeste kalmak için sandıklarından çok daha isteklidir.