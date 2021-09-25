Yoğun bakım kapısında zorlu bekleyiş! Kardeşlerim 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 2 Ekim Cumartesi ATV'de

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in 2 Ekim 2021 - Cumartesi günü yayınlanacak olan 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Oğulcan'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı görülüyor? Peki Oğulcan kurtulacak mı?

ATV ekranında cumartesi akşamlarına amborgo koyan dizi 'Kardeşlerim' 22. yeni bölüm fragramı nefesleri kesti. Yayınlanan fragmanda Oğulcan'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı görülüyor? Peki Oğulcan kurtulacak mı? Bu soru 2 Ekim 2021 - Cumartesi akşamı ATV ekranında yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin 21. bölümü yine diziseverlerin beğenisini topladı.

KARDEŞLERİM DİZİ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

KARDEŞLERİM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).