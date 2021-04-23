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Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Giriş: 23.04.2021 14:32
Güncelleme:23.04.2021 14:35
Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. | Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına "Sen kimi kurtarıyorsun ya? Ben gayet iyiyim. Kardeşlerimle olmaktan mutluyum." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı...

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | Ömer'den şaşırtan karar
10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | Ömer'den şaşırtan karar
Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | Sanki aşık olursam...
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | "Sanki aşık olursam..."
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Kardeşlerim 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Kardeşlerim 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle
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Kardeşlerim 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle
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Kardeşimlerim 3. yeni bölüm fragmanı izle!
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