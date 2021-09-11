11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen bu kıza aşık oldun mu?"

Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen bu kıza aşık oldun mu?"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 12:31
Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Sen bu kıza aşık oldun mu?" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarasının 11. bölüm 2. fragmanı...

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sen bu kıza aşık oldun mu?
"Sen bu kıza aşık oldun mu?"
Beni bu enkazdan kim kurtaracak?
"Beni bu enkazdan kim kurtaracak?"
Sen başka bir adama aşık olmuşsun...
"Sen başka bir adama aşık olmuşsun..."
Kalp Yarası
Kalp Yarası
Ayşe ben sana güvenmiştim
"Ayşe ben sana güvenmiştim"
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Ben artık yokum!
"Ben artık yokum!"
Ne zaman kurtulacağız senden...
"Ne zaman kurtulacağız senden..."
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Yeni fragmanı yayınlandı | Bizim evliliğimiz gerçek değil!
Yeni fragmanı yayınlandı | "Bizim evliliğimiz gerçek değil!"
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Daha Fazla Video Göster