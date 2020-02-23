Hercai 33. son bölüm kesintisiz tek parça full izle |Video

ATV'nin son 2 sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai yayınlanan son 33. yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmesi oldu. Miran ve Reyyan'ın aşkını anlatan diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler internette "Hercai 33. son bölüm yayınlandı mı? Hercai 33. son bölüm tek parça kesintisiz full izle..." gibi aramalar gerçekleştirdi. Diziseverler Hercai 33. son bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirler. Öte yandan 28 Şubat 2020 Cuma akşamı yayınlanacak olan 34. bölüm fragman videosu da yayınlandı.

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz.

HERCAİ 33. SON BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ FULL İZLE - TIKLA

ORTAKLIK DEVAM EDİYOR

Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer.

SAVAŞIN DENGELERİ DEĞİŞİYOR!

Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.

HERCAİ 34. BÖLÜM FRAGMAN VİDEOSU YAYINLANDI - TIKLA İZLE