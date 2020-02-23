23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

Hercai 34 yeni bölüm fragman videosu yayınlandı

İki sezondur ATV ekranında cuma akşamları yayınlanan Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkını konu alan Hercai dizisi 33. son bölümünde yine nefesleri kesti. Son bölümünde, Reyyan ile Miran İstanbul'da doludizgin aşklarını yaşarken aralarına Miran'ın eski aşkı Dennis giriyor ve her şey bir anda yeniden değişti. Diziseverler şimdiden 28 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan Hercai 34. yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor. Hercai 43. yeni bölüm fragman videosu ise yayınlandı. Fragmanı ahaber.com.tr sayfamız üzerinde izleyebilirisiniz.

HERCAİ 33. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai 34 yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Hercai 34 yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Hercai 33. son bölüm tek parça full izle
Hercai 33. son bölüm tek parça full izle
Ben bir tek sana aşık oldum! | Hercai son bölüm
Ben bir tek sana aşık oldum! | Hercai son bölüm
Sürpriz karşılaşma! | Hercai son bölüm
Sürpriz karşılaşma! | Hercai son bölüm
Bizi takip eden biri var! | Hercai 33. yeni bölüm
Bizi takip eden biri var! | Hercai 33. yeni bölüm
Geçmişteki büyük gerçek! | Hercai 33. yeni bölüm
Geçmişteki büyük gerçek! | Hercai 33. yeni bölüm
Reyyan'a en güzel hediye! | Hercai 33. yeni bölüm
Reyyan'a en güzel hediye! | Hercai 33. yeni bölüm
Çok uzun zaman oldu! | Hercai 33. yeni bölüm
Çok uzun zaman oldu! | Hercai 33. yeni bölüm
Reyyan’ın tek dileği… | Hercai 33. bölüm
Reyyan’ın tek dileği… | Hercai 33. bölüm
Miran'ın anlamlı hediyesi! | Hercai 33. bölüm
Miran'ın anlamlı hediyesi! | Hercai 33. bölüm
30 yıllık sır! | Hercai 33. bölüm
30 yıllık sır! | Hercai 33. bölüm
Sevenleri kimse ayıramaz! | Hercai 33. bölüm
Sevenleri kimse ayıramaz! | Hercai 33. bölüm
Daha Fazla Video Göster