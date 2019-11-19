Hızır, planını uygulamaya başlıyor | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm

Hızır, planını uygulamaya başlıyor! Hızır, hainin kim olduğunu bulmak için planını uyguluyor | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 148. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.