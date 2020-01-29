Hızır benden kötü durumda Haşmet! | EDHO 154. yeni bölüm

Hızır benden kötü durumda Haşmet! "Amerikalılardan mı korkacağız?" | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 154. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.