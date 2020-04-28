EDHO 165. yeni bölüm sezon finali | Masanın yeni üyesi kim olacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölümüyle sezon finali yapıyor. EDHO'nun sezon finalinde 'masanın yeni üyesi kim olacak?' sorusu yanıt buluyor. EDHO sezon finali özel sahneleri ahaber.com.tr'de...