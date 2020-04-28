EDHO 165. yeni bölüm sezon finali | Masanın yeni üyesi kim olacak?
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
28.04.2020
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölümüyle sezon finali yapıyor. EDHO'nun sezon finalinde 'masanın yeni üyesi kim olacak?' sorusu yanıt buluyor. EDHO sezon finali özel sahneleri ahaber.com.tr'de...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.