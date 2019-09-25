Boran ve Tufan polis çevirmesine yakalanıyor EDHO 140. yeni bölüm (son bölüm) sahne - Video

Boran ve Tufan polis çevirmesine yakalanıyor! ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezon ilk bölümüyle yeniden diziseverlerle buluştu. EDHO'nun 140. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Boran ve Tufan karakolluk oluyor...