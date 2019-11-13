Benimle bu yolda yürür müsün? | EDHO 147. yeni bölüm

Benimle bu yolda yürür müsün? "Bizim birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok!" ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.