22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle! ''Oğlu çift başlı kurt olacak''

Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle! ''Oğlu çift başlı kurt olacak''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2021 00:26
Güncelleme:22.12.2021 00:27
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın 6. yeni bölüm fragmanında "Dağla Göğün oğlu çift başlı kurt olacak! Bozkıra dirlik gelecek!" sözleri dikkat çekti. Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle...
Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle!
Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!
"Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!"
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti
Akkız ve Temur'un düellosu soluk kesti
Destan 4.Bölüm fragmanı!
Destan 4.Bölüm fragmanı!
Destan 4. yeni bölüm fragmanı izle
Destan 4. yeni bölüm fragmanı izle
Batuga Akkız’ı kurtarmak için kendini ortaya attı
Batuga Akkız’ı kurtarmak için kendini ortaya attı
Batuga, Akkız’ın esaretine ortak oldu
Batuga, Akkız'ın esaretine ortak oldu
Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı!
Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı!
Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı
Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı
Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı
Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı
Daha Fazla Video Göster