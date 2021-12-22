22 Aralık 2021, Çarşamba
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Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle! ''Oğlu çift başlı kurt olacak''
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın 6. yeni bölüm fragmanında "Dağla Göğün oğlu çift başlı kurt olacak! Bozkıra dirlik gelecek!" sözleri dikkat çekti. Destan 6. yeni bölüm fragmanı izle...