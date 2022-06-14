Alpagu Han, Gök Kağanlığı’nı geri alıyor!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki sezon finali olan 27’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan' 27'nci bölümünde Gök Orda yakınlarında İtbarakları yenip büyük bir zafer elde eden Gök Hanlığı henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan, İtbarakların akın akın Batı Gök topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Alpagu Han ve Gök Hanlığı, Obar'a destek için gelen İtbarakları bitirmekte kararlıdır. Alpagu öncülüğünde İtbarakların geçecekleri güzergaha pusu kurarlar. Batuga, Temur ve Kaya, İtbarakların geçecekleri yerlere neft gömerler. Alpagu ve Akkız gömülü neftleri patlatmak üzere hazır beklerken Çolpan, Yaman, Sırma ve Öktem İtbarakları izlerler. İtbaraklar pusu yerine gelince Alpagu'nun talimatıyla önce Akkız ucu bezle kaplanmış okunu fırlatır. Ardından Göbenler, İtbarakları yanan ok yağmuruna tutarlar. Patlamalar ardı ardına gelirken ortalık cehennem yerine döner. Obar'a destek için Batı Gök Kağanlığına gelen İtbarakların çoğu yok edilmiştir.

Alpagu, Akkız, Batuga, Temur, Kaya, Kuzubeg, Beyler ve Gökbenler dörtnala at sürerek Batı Gök Kağanlığının kapılarına dayanırlar. İtbaraklar kapıları tutmaya çalışırken Alçin'in yerleştirdiği Gökbenler, İtbarakları oklamaya başlarlar. Akkız, Alpagu, Batuga, Temur, Kaya, Çolpan, Öktem, Sırma, Yaman ve Gökbenler neftlerle patlatılıp önü açılan kapıdan girerler ve İtbaraklarla vuruşmaya başlarlar. Akkız, Batuga, Çolpan, Sırma, Yaman koçbaşını almış Batı Gök'ün kapısını zorlamaktadır. Aralarına girmiş kimi Gökbenler de kalkanlarını kaldırıp, koçbaşıyla onlara çelikten bir şemsiyeyle korumaya alırlar. Sonunda kapı kırılır. İçeri giren Türkler, İtbaraklar ile vuruşmaya başlar. Alpagu, Akkız, Batuga, Temur, Kaya, Çolpan, Sırma, Yaman, Türk Beyleri ve Gökbenler ölüm kalım savaşında İtbarakları biçerler. Çolpan, İtbarakların içine sızan Alçin'i korumaya alırken Temur, İtbaraklara neftin yerini söyleyen Çin Elçisi'nin peşine düşer. Batuga ve Obar karşılıklı çatışırlar. Batuga, Obar'ın kılıcını elinden düşürür. Bu esnada iki İtbarak birden Batuga'nın üstüne saldırır. Batuga kılıcını onlara savururken Gökben'in salladığı gürz Obar'ı tekrar yere düşürür. Kamaz'ın "Obar öldü! Geri çekiliriz! Yüce Obar öldüüüü! Geri çekilin!'' talimatıyla İtbaraklar geri çekilirler. İtbaraklarla savaşı kazanan Alpagu en önde, arkasında Akkız, Batuga, Kaya, Temur, Çolpan, Kuzubeg, Sırma, Yaman ve Gökbenler onları bekleyen halkın "Urha! Urha!" nidalarıyla Batı Gök Kağanlığına girerler. Alpagu atının üstünde "Bozkırın yiğit budunu… Yüzü kavruk yüreği yurduyla taşan Gök Ordalılar… Çok dağlar aştık… Çok vuruşmalar gördük… Çok mızrak attık… Çok ok attık… Düşmanı ağlattık dostu güldürdük… Yine öyle bir gün yaşarız… Sevinç bize, kahırlar düşmana pay oldu… Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü… Bugün, İtbarakların karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş, birlik olduğumuz sürece, kimsenin bize baş eğdiremeyeceğini, boyunduruk altına alamayacağını bir daha göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız… Bu Destan'a aklıyla bileğiyle en büyük paya sahip olan Akkız, Batuga Tegin, Yasavul Temur, Kaya Tegin, Çolpan Han ve Candaşları ve en büyük paya sahip Gökbenlerle düşmanı topraklarımızdan söküp attık" diyerek zafer konuşmasını yapar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında Salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.