Alpagu Han, Çolpan’dan Akkız’ı Batuga’ya istedi

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 26’ncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Destan’ın 26’ncı bölümüne, Akkız ve Batuga’nın aşklarını ve Esrigün Kam’ın kuşakla gönüllerinin bağlandıklarını Gök Saray’a ilan etmeleri damga vurdu.

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldular. Obar ve İtbarakların elinden kurtulan Akkız ve Batuga, reçineyi Gök Saray'a yetiştirip Alpagu Han ve Teginlerin canlarını kurtardılar. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga; Arçuray'ın "Artık muştunuzu herkesle paylaşma vaktiniz gelmiştir. Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Akkız'la Batuga, imdi ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun…" sözleriyle gönüllerinin birbirine bağlandığını Saray halkına muştuladılar. Akkız ve Batuga birbirlerine aşkla bakarken Alpagu, Temur, Günseli, Çolpan, Sırma ve Yaman onlara mutlulukla bakarlar. Kaya, Mei Jin ve Ulu Ece ise hasetle bakarlar. Akkız ve Batuga'nın ellerini birleştiren Alpagu Han, "Soluk alıp verdikçe sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun…'' sözleriyle aşıkların nişanlarını ilan eder.

Çolpan, Batuga yeğeni de olsa Akkız'ın Dağ Hanlığı'ndan olduğunu belirtip, kız tarafı olduklarını söyleyerek "Madem ki oğlun Akkız'ı çok ister o halde isteklerimizi yapmanız gerekir. Akkız'ı, Batuga'ya vermek için tek şey isterim Alpagu Han. Ancak onların esenlikle yaşamaları biraz da sana bağlı. Haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, dinlemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim. Kandaşım Tılsım'ın yaşadıkları, oğluyla gelininin de yazgısı olmasın. Benim kız tarafı olarak tek isteğim budur…" sözleriyle isteğini dile getirir. Çolpan göz ucuyla Ulu Ece'ye bakarken Alpagu "Söz veriyorum Çolpan Han… Herkesin önünde söz veriyorum…'' diyerek Batuga ve Akkız'a mutlulukla bakar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.