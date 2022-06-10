11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan sezon finali fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölüm fragmanı izle

Destan sezon finali fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölüm fragmanı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2022 23:06
Destan 27. yeni bölüm sezon finali fragmanı izle | atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu yeni bölümüyle de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ın yeni bölüm tanıtımında "Benim nefesim senin nefesine bağlıdır Akkız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım." sözü damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman....
Destan sezon finali fragmanı yayınlandı!
Destan sezon finali fragmanı yayınlandı!
Savaşı Gök Kağanlığı kazanıyor!
Savaşı Gök Kağanlığı kazanıyor!
Akkız ve Batuga Alpagu Han ve Teginleri kurtardılar!
Akkız ve Batuga Alpagu Han ve Teginleri kurtardılar!
Alpagu Han, Çolpan’dan Akkız’ı Batuga’ya istedi
Alpagu Han, Çolpan’dan Akkız’ı Batuga’ya istedi
Bu ses seni acundan silmeye ant içmiş Türk’ün ordusunun sesidir!
"Bu ses seni acundan silmeye ant içmiş Türk’ün ordusunun sesidir!"
Destan 26. bölüm yeni fragmanı | Destan yeni bölüm fragmanı izle
Destan 26. bölüm yeni fragmanı | Destan yeni bölüm fragmanı izle
İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!
"İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!"
Hanlar ölür hatunlar ölür ama devlet yaşar!
"Hanlar ölür hatunlar ölür ama devlet yaşar!"
İt soyunu yok etmek için yeniden doğdum!
"İt soyunu yok etmek için yeniden doğdum!"
Türklerin muştulanan oğlu… Gök Orda’nın tek umudu!
"Türklerin muştulanan oğlu… Gök Orda’nın tek umudu!"
Destan 23. bölüm 2. fragmanı | Sen çift başlı kurtsun!
Destan 23. bölüm 2. fragmanı | "Sen çift başlı kurtsun!"
Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!
"Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!"
Daha Fazla Video Göster