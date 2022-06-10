Destan sezon finali fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölüm fragmanı izle

Destan 27. yeni bölüm sezon finali fragmanı izle | atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu yeni bölümüyle de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ın yeni bölüm tanıtımında "Benim nefesim senin nefesine bağlıdır Akkız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım." sözü damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman....